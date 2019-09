Afghanistan-Un électeur sur cinq s'est déplacé pour la présidentielle

KABOUL, 29 septembre (Reuters) - Quelque deux millions d'Afghans, soit environ un électeur sur cinq, se sont rendus aux urnes samedi pour l'élection présidentielle, un scrutin sous haute sécurité en raison des menaces des taliban.

Plusieurs attaques ont été recensées contre des bureaux de vote - plus de 29.500 étaient ouverts dans le pays -, mais le degré de violences a été moindre que redouté, selon les autorités.

Plus de 100.000 soldats et policiers avaient été déployés pour protéger les électeurs face aux attaques des taliban qui avaient promis d'entraver le scrutin par des attentats suicides et des tirs de roquettes.

Au cours de la dernière décennie, toutes les élections ont été le théâtre de violences en Afghanistan, où les taliban combattent les forces gouvernementales soutenues par les Etats-Unis et exigent le retrait des troupes étrangères du pays.

Sur les 9,67 millions d'électeurs inscrits, un peu plus de deux millions se sont déplacés, a déclaré dimanche un responsable de la Commission électorale.

En Afghanistan, un seuil minimum de participation n'est pas requis pour valider le scrutin.

Dix-huit candidats s'affrontaient, avec deux favoris : le président sortant Ashraf Ghani, qui brigue un second mandat de cinq ans, et Abdullah Abdullah, chef de l'exécutif. Ils s'étaient affrontés au second tour de la présidentielle de 2014.

Le vainqueur aura un rôle essentiel en vue d'instaurer une paix durable avec les taliban et relancer les négociations entre les insurgés et les Etats-Unis, qui ont été annulées par Donald Trump le 7 septembre, mais sa légitimité pourrait pâtir du faible taux de participation.

Les premiers résultats ne sont pas attendus avant le 17 octobre et les chiffres définitifs devraient être communiqués le 17 novembre. Si aucun candidat n'obtient 51% des suffrages, un second tour sera organisé ultérieurement. (Hamid Shalizi, Sophie Louet pour la version française)