Afghanistan-Une explosion dans une mosquée chiite fait au moins 11 morts

KABOUL, 21 avril (Reuters) - Au moins 11 personnes ont été tuées jeudi par une explosion dans une mosquée chiite à Mazar-i-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, a déclaré un porte-parole des services de santé provinciaux.

L'organisation Etat islamique a revendiqué cette attaque via un communiqué sur la messagerie Telegram. La branche locale de l'organisation sunnite prend régulièrement pour cible la communauté chiite d'Afghanistan.

Une autre explosion a fait au moins 11 victimes à Kunduz, également dans le nord de l'Afghanistan, a dit un responsable des services de santé de cette autre province, sans préciser l'origine ni le lieu de l'attaque.

Ces attaques se sont produites pendant le ramadan, mois sacré pour les musulmans, et deux jours après une triple explosion dans un lycée d'un quartier de Kaboul peuplé majoritairement par les Hazaras, une communauté chiite, faisant au moins six morts et 11 blessés.

"Une explosion est survenue dans le 2e district à l'intérieur d'une mosquée chiite", a dit Mohammad Asif Wazeri, porte-parole du chef des taliban à Mazar-i-Sharif, à Reuters.

Zia Zendani, porte-parole des services de santé provinciaux, a pour sa part avancé un bilan de 11 morts et 32 blessés.

Une habitante de Mazar-i-Sharif a déclaré qu'elle était en train de faire des courses avec sa soeur lorsqu'elle a entendu une puissante détonation et vu de la fumée s'élever des environs de la mosquée.

"Les vitrines des magasins se sont brisées, il y avait beaucoup de monde et tout le monde s'est mis à courir", a dit cette femme refusant de donner son identité.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré que l'explosion à Kunduz avait été provoquée par une bombe déposée en bord de route et mise à feu au passage d'une camionnette de mécaniciens de l'armée. Des élèves figurent parmi les blessés, a-t-il ajouté.

Une explosion également causée par une bombe déposée en bord de route a fait trois autres blessés, dont un enfant, à Kaboul, a dit ce porte-parole.

Les taliban, qui ont repris le pouvoir à Kaboul en août après le départ chaotique des troupes américaines, affirment avoir rétabli la sécurité en Afghanistan mais des responsables et des observateurs internationaux jugent que le risque de violences persiste, notamment de la part de l'EI, qui a revendiqué plusieurs attentats depuis. (Rédaction de Kaboul, avec Ahmad Elhamy au Caire, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)