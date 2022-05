Afghanistan-Une explosion dans une mosquée de Kaboul fait 5 morts

KABOUL, 25 mai (Reuters) - Une explosion a secoué mercredi une mosquée de la capitale afghane Kaboul, tuant au moins cinq personnes, ont rapporté les autorités et les services hospitaliers, tandis que trois explosions ont été signalées contre des véhicules de particuliers à Mazar-i-Sharif, ville du nord du pays.

Un porte-parole des services de sécurité de Kaboul a indiqué qu'au moins deux personnes ont été blessées dans l'explosion. Un hôpital de la capitale a déclaré via Twitter avoir reçu cinq cadavres et plus d'une dizaine de blessés.

Des explosifs ont été placés dans l'estrade de la mosquée, a déclaré sous couvert d'anonymat un représentant taliban, ajoutant que l'attaque avait fait au moins 11 morts.

A Mazar-i-Sharif, les explosions ont causé la mort d'au moins neuf personnes, tandis que 15 autres ont été blessées, a déclaré à Reuters un porte-parole militaire provincial.

Mohammad Asif Wazeri a ajouté que ces trois attaques visaient des membres de la communauté chiite, minoritaire dans le pays.

Les attaques n'ont pas été revendiquées dans l'immédiat. (Reportage Mohammad Yunus Yawar; version française Jean Terzian, édité par Jean-Michel Bélot et Matthieu Protard)