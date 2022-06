Afreximbank prête 300 millions de dollars à la société nigériane Titan pour le rachat de Union Bank

Union Bank, qui faisait autrefois partie de Barclays Bank, a déclaré la semaine dernière que le créancier de niveau intermédiaire Titan Trust Bank (TTB) avait achevé l'acquisition de 93,41% de ses actions auprès des principaux investisseurs existants, suite à l'approbation des autorités réglementaires.

Afreximbank a déclaré qu'elle soutiendrait la nouvelle entité fusionnée dans le financement du commerce afin de promouvoir le commerce intra- et extra-africain et que Titan serait en mesure de fournir un financement d'environ 3 milliards de dollars à moyen terme et de soutenir le financement du commerce intra-régional.

Titan, membre du groupe Tropical General Investment (TGI), un groupe panafricain avec des investissements à travers sept pays africains, a commencé ses opérations au Nigeria en octobre 2019 et s'est concentré sur le secteur public et la banque d'affaires.

Union Bank a été créée il y a plus de 100 ans.

Titan a acquis la participation d'un consortium d'investisseurs dirigé par Union Global Partners et Atlas Mara, le véhicule d'investissement africain mis en place par l'ancien patron de Barclays, Bob Diamond.