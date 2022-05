AfricInvest obtient 411 millions de dollars lors de la clôture finale de son dernier fonds.

Le nouveau fonds, AfricInvest Fund IV, est le plus important à être clôturé par AfricInvest, a déclaré la société. Les investisseurs comprennent des institutions de financement du développement nouvelles et anciennes et des bureaux familiaux du monde entier.

En 2016, le fonds AfricInvest III de la firme a rapporté 300 millions de dollars.

Le nouveau fonds ciblera "des entreprises africaines matures et rentables de taille moyenne dans divers secteurs pour accélérer leur croissance régionale", a déclaré AfricInvest.

Il a déjà investi dans une banque ghanéenne, un revendeur de pneus kenyan et une entreprise marocaine d'irrigation et d'agrobusiness.

AfricInvest, qui emploie 100 experts en investissement, a levé plus de 2 milliards de dollars au cours des 25 dernières années et a investi dans une gamme d'actifs comprenant le capital-investissement, le capital-risque, le crédit privé et les actions cotées.