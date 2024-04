Le groupe de stockage de données et de services Africa Data Centres et son partenaire, le producteur d'électricité indépendant DPA SA, ont entamé la construction d'une ferme solaire en Afrique du Sud afin d'alimenter ses installations en énergie renouvelable, a indiqué le groupe lundi.

Le marché des centres de données, c'est-à-dire des espaces physiques abritant des ordinateurs et traitant des données, a connu une croissance rapide en raison de l'explosion de la demande des banques et des entreprises de télécommunications africaines en matière d'informatique plus rapide, mais ces installations consomment beaucoup d'énergie.

La connectivité rapide fournie par un câble de communication sous-marin a contribué à faire de l'Afrique du Sud un site clé, mais les fréquentes coupures d'électricité dans le pays ont entraîné des coûts supplémentaires pour l'alimentation de secours.

La première phase du projet d'Africa Data Centres consistera à construire une ferme solaire de 12 mégawatts dans la province de l'État libre pour alimenter ses centres de données du Cap, les phases suivantes s'étendant à ses sites de Johannesburg, a déclaré à la presse son PDG Tesh Durvasula.

"Les centres de données du monde entier font l'objet d'un examen minutieux en raison de leur dépendance à l'égard du réseau électrique et des énergies renouvelables, et l'Afrique ne fait pas exception à la règle", a déclaré M. Durvasula. "Africa Data Centres s'attaque activement à ce problème en produisant de l'énergie renouvelable, réduisant ainsi la pression sur le réseau local.

La construction de la centrale fait partie d'un accord d'achat d'électricité de 20 ans signé en mars 2023 avec DPA SA, une société commune de l'entreprise française EDF, visant à résoudre la crise énergétique de l'Afrique du Sud. (Reportage de Sfundo Parakozov ; rédaction de Nqobile Dludla et Jan Harvey)