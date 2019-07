Africa Forum / Mot-clé(s) : Autres

Africa Forum : Le Forum Africain Tiendra Un Colloque Sur le Cameroun



08-Juil-2019 / 07:46 CET/CEST



AFRICA FORUM



08 Juillet 2019 Le Forum Africain Tiendra Un Colloque Sur le Cameroun



L'une des principales missions du Forum africain (« le Forum ») (www.AfricaForum.org) qui regroupe d'anciens chefs d'État et de gouvernement africains et d'autres personnalités africaines de premier plan, est de soutenir l'action de l'Union Africaine dans le cadre des initiatives qu'elle met en ?uvre sur notre continent pour atteindre les objectifs définis dans son Acte Constitutif. Dans ce contexte, le Forum s'est efforce de suivre au plus près l'évolution préoccupante de la situation en République du Cameroun. À cet égard, le Forum a eu le privilège de transmettre certaines de ses vues et suggestions à Son Excellence Paul Biya Président de la République du Cameroun. Le Forum attend avec intérêt la poursuite de ces contacts. Entre-temps, le Forum estime important de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'informer de la manière la plus complète possible sur la situation en République du Cameroun. Pour atteindre cet objectif, le Forum estime nécessaire la tenue d'un colloque sur le Cameroun qui se tiendra à Addis-Abeba, en Éthiopie ou éventuellement dans tout autre pays africain avec l'accord du Forum. Dans cette perspective, et sans plus tarder le Forum se propose de contacter un large éventail de citoyens camerounais qu'il invitera à participer à cette rencontre qui doit être le lieu d'un dialogue inclusif et ouvert. Le Forum est convaincu que ce colloque contribuera grandement à lui donner les moyens de pouvoir mieux accompagner le gouvernement et le peuple camerounais à relever les défis auxquels ce pays frère africain est confronté. Chairman Joaquim Alberto Chissano,

Ancien Président de la Republic du Mozambique Deputy Chair Nicephore Soglo

