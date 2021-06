African Development Bank : Discours d'ouverture du président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi A. Adesina - Assemblées Annuelles 2021 - 23 Juin 2021

24-Jun-2021

Excellence Monsieur le Président Nana Akuffo-Addo, Président du Ghana

Excellence, Monsieur Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine,

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement,

Mesdames et Messieurs les Administrateurs du Groupe de la Banque africaine de développement,

Mesdames et Messieurs les membres de la haute Direction et du personnel du Groupe de la Banque africaine de développement,

Mesdames et Messieurs les représentants des médias,

Cher(e)s ami(e)s de l'Afrique, Mesdames et Messieurs.

Je vous souhaite la bienvenue aux Assemblées annuelles 2021 du Groupe de la Banque africaine de développement.

Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à S.E. Nana Akuffo-Addo qui nous accueille (virtuellement au Ghana) pour les Assemblées annuelles de cette année. Je remercie également le ministre Ken Ofori-Attah, président du Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement, pour son leadership et son soutien à la Banque.

Je souhaite très chaleureusement la bienvenue à mon cher frère, Son Excellence Monsieur Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne une fois de plus, du partenariat solide qui unit la Banque africaine de développement à la Commission de l'Union africaine, dans le cadre de nos efforts inlassables pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 : l'Afrique que nous voulons.

Je tiens tout particulièrement à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, et à vous remercier pour votre loyauté, votre engagement et votre soutien indéfectibles à la Banque. Ce soutien nous permet, contre vents et marées, de fournir un appui solide à l'Afrique.

Je vous en remercie grandement.

Nos Assemblées annuelles sont toujours des moments stimulants. Des moments où nous nous rencontrons, nous saluons avec enthousiasme, échangeons et débattons sur des idées, les voies et moyens d'accélérer le développement de l'Afrique, renforcer la Banque et la positionner de manière plus stratégique et plus efficace afin qu'elle soit apte à relever les grands défis pour le bien de l'Afrique.

Ces rencontres en présentiel me manquent. La vitalité de nos engagements collectifs me manque. La pandémie a changé tellement de choses. La vie n'est plus la même. Notre mode de travail et nos interactions ont changé.

Qu'à cela ne tienne, je suis convaincu que, même si nos Assemblées se tiennent en mode virtuel, nous ferons en sorte que notre espace virtuel soit empreint de la même ferveur, du même dynamisme et de la même énergie.

Nous avons justement besoin de cette énergie, dans le cadre de notre réflexion sur les défis que la pandémie pose à l'Afrique et sur la manière d'aider le continent à se remettre de ses effets généralisés à court, moyen et long termes.

Avant la pandémie, les six économies les plus dynamiques du monde se trouvaient en Afrique. Il n'en est plus ainsi, car les économies ont souffert des mesures de confinement ; des restrictions sur les voyages ont été imposées, les activités touristiques se sont contractées, tandis que les cours des produits de base se sont effondrés en raison de la faiblesse de la demande mondiale pour les exportations de pétrole, de gaz et des produits de base.

Les effets de la pandémie sur l'économie du continent ont été considérables. Les pertes cumulées du PIB de l'Afrique sont estimées à entre 145 et 190milliards de dollars. L'Afrique aura besoin de beaucoup de ressources pour soutenir son redressement. Les pays d'Afrique subsaharienne à faible revenu auront besoin à eux seuls de 245 milliards de dollars d'ici à 2030, tandis que l'ensemble de l'Afrique subsaharienne aura besoin de 425 milliardsde dollars d'ici à 2030.

La pandémie a rendu le défi du développement encore plus ardu. En effet, 30 millions de personnes ont basculé dans l'extrême pauvreté et, selon les estimations, 39 millions de personnes pourraient sombrer dans la pauvreté d'ici à fin 2021.

Il faut des mesures fortes pour accompagner la relance de l'Afrique.

La Banque africaine de développement a pris des mesures fortes.

Nous avons réagi avec promptitude et détermination pour fournir l'appui nécessaire aux économies africaines.

La Banque a émis une obligation à impact social de 3 milliardsde dollars sur les marchés financiers mondiaux, qui était à cette époque la plus importante obligation sociale libellée en dollars américains dans le monde.

Nous avons annoncé une Facilité de réponse à la crise dotée de 10 milliards de dollars.

Nous avons octroyé 28 millions de dollars aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

Nous avons sauvé des vies et des moyens d'existence.

Nous avons préservé l'avenir.

Nous avons fait du péril des possibilités d'action.

La situation reste délicate, sans aucun doute, mais l'Afrique commence à nouveau à aller de l'avant.

Progressivement, les vaccins deviennent disponibles. Les confinements sont levés. Les restrictions sont assouplies. Les entreprises rouvrent leurs portes. Un sentiment de normalité revient lentement. Les économies du continent sont sur la voie de la reprise, les prévisions établissant une croissance moyenne du produit intérieur brut à 3,4 % pour 2021.

Cette reprise est conditionnée par l'accès aux vaccins et la résolution de la dette africaine.

L'Afrique produit moins de 1 % de ses vaccins.

L'Afrique ne devrait pas avoir à mendier des vaccins ; elle devrait en produire !

La Banque africaine de développement va aider l'Afrique à produire des vaccins, dans le cadre du plan vaccins de l'Union africaine.

La Banque prévoit également de consacrer 3 milliards de dollars au développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Nous tirerons parti de nos propres ressources.

Nous ne travaillerons pas seuls. Nous travaillerons en partenariat avec d'autres. Je suis convaincu qu'ensemble nous parviendrons à fournir des vaccins à tous les Africains.

La Banque prend des mesures pour faire face à la dette de l'Afrique.

Nous avons lancé un Plan d'action sur la dette et une nouvelle Stratégie pour la gouvernance économique en Afrique. Ces deux initiatives aideront les pays à faire face au problème de la dette et à entreprendre des réformes plus audacieuses en matière de gouvernance économique pour éviter une crise de la dette.

Nous saluons les efforts positifs déployés par le Fonds monétaire international et le G20 pour faire face à la situation de la dette, notamment l'Initiative de suspension du service de la dette et le cadre commun du G20.

La récente décision du FMI d'émettre 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux (DTS) nous offre une réelle opportunité de faire face de manière plus décisive, aux défis de la dette de l'Afrique.

Comme en ont convenu les chefs d'État africains et les dirigeants mondiaux lors du Sommet sur le financement des économies africaines, convoqué par le président français Emmanuel Macron, 100 milliards de dollars de ces DTS devraient être affectés au soutien de l'Afrique. Je me réjouis que les chefs d'État et de gouvernement du G7 aient entendu cet appel lors de leur récent sommet.

Pour utiliser les droits de tirage spéciaux, nous devons adopter des prismes nouveaux, des approches nouvelles, car nous vivons des temps extraordinaires.

Ces DTS devraient également être utilisés pour orienter les financements vers l'Afrique, par l'intermédiaire de la Banque africaine de développement - un détenteur agréé de DTS - et rétrocéder des prêts aux banques publiques de développement africaines, afin de soutenir une reprise verte, résiliente au climat et inclusive, et favoriser la stabilisation des économies.

Mais soyons très clairs : l'Afrique ne demande pas un traitement de faveur.

La résolution de la dette doit être renforcée par une gouvernance économique et une gestion des finances publiques plus fortes, une gestion plus efficace et transparente des ressources naturelles de l'Afrique, et une mobilisation des ressources nationales.

Toutefois, nous ne devons pas laisser la pandémie masquer les gains réalisés en cours de route. Nous devons préserver ces acquis et faire encore plus pour aider l'Afrique à retrouver le chemin d'une reprise plus rapide.

Au cours des cinq dernières années, avant la pandémie, les High 5 de la Banque ont contribué à améliorer la vie de 335 millions d'Africains.

Grâce au soutien de la Banque à la production de 3 000 mégawatts d'électricité, l'accès à l'électricité s'est accru pour environ 20 millions de personnes sur le continent, passant de 49 % à 56 % depuis que la Banque a lancé son 'Nouveau pacte pour l'énergie en Afrique'. L'électricité a permis aux hôpitaux et aux cliniques de fonctionner pendant la pandémie et de stocker les vaccins en toute sécurité.

La Banque a lancé l'initiative 'Du désert à l'électricité', un programme de 20 milliards de dollars, qui vise à produire 10 000 mégawatts d'énergie solaire dans le Sahel et à fournir de l'électricité à 250 millions de personnes. Il s'agira de la plus grande zone solaire au monde.

Pour les agriculteurs, nous déployons des options qui n'avaient jamais été considérées comme possibles. Au Soudan et en Éthiopie, la Banque a aidé les agriculteurs à accéder à des variétés de blé résistantes à la chaleur qui, pour la première fois, permettent au Soudan de renforcer son autosuffisance.

Comme l'a déclaré le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdock, « nous cultivons désormais du blé dans des zones arides où nous n'aurions jamais pensé pouvoir le faire. Nous avons cultivé ces variétés tolérantes à la chaleur sur 800 000 acres, et prévoyons que le Soudan sera autosuffisant en blé dans trois ans ».

Quelle incroyable réussite !

La Banque, en collaboration avec le Fonds international de développement agricole, a organisé un dialogue mondial des dirigeants sur le thème « Nourrir l'Afrique », et a mobilisé 17 milliards de dollars pour soutenir le renforcement de la sécurité alimentaire. Les dirigeants ont appelé à la création d'une Facilité pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique afin de permettre à des millions d'agriculteurs d'accéder aux technologies et de réaliser l'objectif « Faim zéro » d'ici à 2030.

La Banque prend des mesures décisives en matière de climat et de relance verte.

La Banque, en partenariat avec le Centre mondial pour l'adaptation, a lancé le Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique, pour aider à mobiliser 25 milliards de dollars pour l'adaptation au changement climatique en Afrique.

La Banque soutient les pays africains dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national, afin de promouvoir la croissance verte et les transitions énergétiques, dans la perspective de la COP 26 qui se tiendra à Glasgow.

La Banque prend des mesures pour accroître les débouchés économiques pour les femmes.

Dans le cadre de notre Initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique (AFAWA), nous avons approuvé une garantie de portefeuille de 250 millions de dollars auprès du Fonds africain de garantie en janvier 2021.

Cette garantie permettra de débloquer jusqu'à deux milliards de dollars de financement pour les entreprises dirigées par des femmes. Les effets se font déjà sentir dans les pays.

La Banque prend des mesures pour libérer le potentiel des jeunes en Afrique.

Le programme « Codage pour l'emploi » de la Banque a déjà doté plus de 23 000 jeunes dans 45 pays de compétences numériques qui leur permettront de créer leur propre entreprise.

La Banque étudie avec les pays la possibilité de créer des banques d'investissement pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Ces banques financeront et favoriseront la croissance des entreprises des jeunes, stimuleront l'emploi et permettront aux jeunes de créer de la richesse en Afrique.

La Banque africaine de développement engage des actions décisives pour relancer les investissements en Afrique.

Il est plus que jamais indispensable de faire fonctionner la Zone de libre-échange continentale africaine. La Banque africaine de développement continuera d'investir dans les infrastructures régionales et de promouvoir l'intégration régionale, notamment l'intégration des marchés financiers et des marchés des capitaux.

Nous restons très attachés à la réussite de la Zone de libre-échange continentale africaine. C'est pourquoi la Banque a accordé 4,8 millions de dollars pour soutenir la création du secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine.

À l'approche de l'édition 2021 du Forum pour l'investissement en Afrique, la Banque africaine de développement et ses partenaires ont déjà préparé une réserve de 230 projets évalués à 208 milliards de dollars, afin de favoriser les perspectives d'opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine.

Je suis très optimiste pour l'Afrique.

L'Afrique va se relever.

L'Afrique va mieux se reconstruire.

L'Afrique va prospérer.

Certains partagent mon optimisme. Une enquête menée auprès des sociétés de capital-investissement par African Private Equity and Venture Capital Association en 2020 révèle que 60 % des investisseurs envisagent d'augmenter leurs investissements en Afrique au cours des trois prochaines années.

La Banque africaine de développement suscite également un grand optimisme.

Nous sommes pressés de toutes parts, mais nous ne nous laissons pas décourager.

Nous évoluons dans l'un des environnements les plus risqués, mais nous restons concentrés et déterminés à aider l'Afrique à se développer, contre vents et marées.

Nous réformons, nous renforçons notre institution, nous approfondissons notre impact et notre efficacité en matière de développement.

Mesdames et Messieurs les Gouverneurs,

J'ai de bonnes nouvelles...

La Banque africaine de développement a été désignée « Meilleure institution financière multilatérale du monde en 2021 » par Global Finance, un prestigieux magazine américain.

Le Fonds africain de développement (le guichet de prêts à taux concessionnels du Groupe de la Banque) a été classé par le Centre pour le développement mondial, deuxième au niveau mondial pour la qualité de son aide au développement, parmi 49 institutions multilatérales et bilatérales octroyant des financements concessionnels.

Ces reconnaissances révèlent la qualité du travail de la Banque, la qualité et la solidité de notre gouvernance, notre réactivité face aux besoins de nos pays membres régionaux, ainsi que l'efficacité et l'impact de nos prestations.

Elles traduisent également le dévouement et l'engagement forts du personnel et des Conseils d'administration de la Banque, alors que nous continuons à travailler sans relâche à l'amélioration de nos opérations et au renforcement de l'institution en vue d'accélérer le développement de l'Afrique, tout en veillant à la viabilité financière de la Banque.

Nous visons un objectif précis : accélérer le développement de l'Afrique.

C'est l'appui que vous, actionnaires et gouverneurs de la Banque nous apportez qui nous permet d'avancer.

Votre confiance nous inspire.

Votre solide appui financier nous maintient à flot, même par temps de tempêtes.

Vos conseils avisés nous aident à mieux orienter nos efforts, pour nous-mêmes et pour le continent que nous servons tous avec abnégation.

L'Afrique mérite que nous renforcions nos actions et notre soutien, pour un bien meilleur avenir !

Mesdames et messieurs les Gouverneurs,

L'Afrique est à l'orée d'une ère toute nouvelle et stimulante.

Même si la montagne est escarpée, ensemble nous atteindrons le sommet.

De là-haut, l'Afrique que nous appelons de nos vœux nous apparaîtra clairement : un continent juste et équitable, où le progrès est partagé par tous.

Notre détermination est plus forte que les défis que nous a lancé la pandémie.

Nous sommes résilients.

L'Afrique est promise à un bel avenir.

Et nous sommes prêts !

Je vous remercie !