African Energy Chamber: Net Zero ? Pas pour l'Afrique. Pas encore. L'Afrique doit lutter contre la pauvreté énergétique grâce au développement du pétrole et du gaz



27-Mai-2021





Net Zero ? Pas pour l'Afrique. Pas encore. L'Afrique doit lutter contre la pauvreté énergétique grâce au développement du pétrole et du gaz

Par NJ Ayuk, Président exécutif, Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org)



Le 18 mai 2021, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié « Net Zero by 2050 : A Roadmap for the Global Energy Sector », qui décrit les plans du secteur énergétique mondial pour atteindre des émissions de gaz à effet de «net zero » d'ici 2050.

Parvenir à des émissions nettes zéro signifie que la quantité de gaz à effet de serre émise dans l'atmosphère sera égale à la quantité éliminée. Selon l'AIE, pour parvenir à cet équilibre, il faudrait plus que des mesures agressives de capture du carbone : Il faudrait passer rapidement et immédiatement des sources d'énergie pétrolières à l'énergie fournie par des sources qui se renouvellent naturellement, comme l'éolien, l'eau et l'énergie solaire.

D'un point de vue environnemental, c'est un excellent concept.

Mais nous vivons dans la réalité. Et aujourd'hui, dans le monde réel de l'Afrique, cet objectif n'est pas réalisable. Il n'est pas non plus conseillé. Bien que je sois d'accord avec leurs données sur de nombreux sujets, la conclusion de l'AIE est tout à fait fausse sur cette question. L'Afrique a besoin de pétrole et de gaz.

Des objectifs déraisonnables

Voici quelques-unes des étapes essentielles de la feuille de route de l'AIE :

Aucun nouvel investissement dans la fourniture de nouveaux combustibles fossiles (y compris le pétrole et le gaz) après 2021.

Aucune nouvelle vente de chaudières à combustible fossile après 2025.

Aucune nouvelle vente de voitures à moteur à combustion interne (ICE) après 2035 au niveau mondial.

60 % des ventes de voitures sont électriques d'ici 2030 et 50 % des ventes de poids lourds sont électriques à partir de 2035.

Ces mesures supposent beaucoup de choses sur l'état du monde - des hypothèses qui sont erronées, en particulier pour l'Afrique. Tout d'abord, il faudra un accès universel à l'énergie d'ici à 2030, ce qui signifie que tout le monde aura accès à l'électricité et à une cuisine propre. Et avec environ 592 millions d'Africains qui n'ont actuellement pas cet accès, nous aurons du mal à faire bouger les choses en moins de 10 ans.

La feuille de route de l'AIE vers le « Net zero » repose également sur des investissements sans précédent dans les énergies renouvelables - une augmentation substantielle des investissements dans les énergies propres, qui passeront de 1000 milliards de dollars au cours des cinq dernières années à 5000 milliards de dollars par an d'ici à 2030 - et sur la coopération de décideurs politiques unis dans leurs efforts. Dans ce partenariat idyllique, nos partenaires occidentaux font de beaux discours. Mais le fait est qu'à ce jour, ces mêmes pays occidentaux n'ont investi que peu ou pas de fonds dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique. À notre grand désarroi, même les compagnies pétrolières internationales qui ont essayé d'accepter le coup de pub de l'AIE n'ont que peu ou pas de projets renouvelables en Afrique.

« Pour de nombreux pays en développement, la voie vers le zéro carbone sans aide internationale n'est pas claire », a écrit l'OPEP en réponse à la publication de la feuille de route de l'AIE, publiant une "évaluation critique" le même jour. « Un soutien technique et financier est nécessaire pour assurer le déploiement des technologies et des infrastructures clés. Sans une plus grande coopération internationale, les émissions mondiales de CO2 ne tomberont pas à zéro net d'ici 2050. »

Comme je l'ai déclaré par le passé, diaboliser les entreprises du secteur de l'énergie n'est pas une façon constructive d'avancer, et ignorer le rôle que les carburants à base de carbone ont joué dans le progrès humain fausse le débat public. Nous ne pouvons pas attendre des nations africaines, qui ont émis ensemble sept fois moins de CO2 que la Chine l'année dernière et quatre fois moins que les États-Unis, selon l'Atlas mondial du carbone, qu'elles sapent leurs meilleures chances de développement économique en s'alignant simplement sur la vision occidentale de la manière de s'attaquer aux émissions de carbone.

Créer de nouveaux problèmes

La Chine, quant à elle, semble vouloir continuer à investir dans des projets de combustibles fossiles en Afrique. Cela signifie que pour maintenir l'énergie de leurs nations, les gouvernements africains n'auront guère d'autre choix que de s'associer à la Chine - dont les performances sont notoirement médiocres en matière de protection de l'environnement, bien qu'elle ait signé l'accord de Paris sur le climat. Dans ce scénario, la Chine deviendra l'entité la plus influente dans l'industrie pétrolière et gazière africaine. Et donner à la Chine (ou à toute entité étrangère) un tel monopole est un jeu dangereux.

Pour que le plan de l'AIE fonctionne, aucun nouveau gisement de pétrole ou de gaz naturel ne doit être exploité. Le risque pour la sécurité énergétique est double : La concentration de la production signifie que la demande dépassera l'offre de combustibles traditionnels, tandis que de nouveaux problèmes de sécurité énergétique apparaissent, liés aux nouvelles technologies telles que la cybersécurité et la raréfaction des terres rares et des minéraux critiques. Et l'insécurité énergétique entraîne l'insécurité économique et l'instabilité géopolitique.

Dans le même temps, l'interdiction de la production de combustibles fossiles entraînerait l'effondrement de nombreux gouvernements dépendant du carbone. L'industrie pétrolière est la principale source de revenus de nombreuses nations africaines. Sans la poursuite de la production pétrolière - ou sans le temps et les possibilités de cultiver de nouvelles sources de revenus - leurs économies souffriront - ainsi que leurs citoyens.

Il est intéressant de noter qu'à l'annonce même de cette feuille de route, le directeur général de l'AIE, Fatih Birol, admet que le « net zéro » bouleversera les structures socio-économiques.

Ce fossé entre la rhétorique et l'action doit être comblé si nous voulons avoir une chance d'atteindre le « net zéro » d'ici 2050 et de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5°C. « Pour ce faire, il ne faut rien de moins qu'une transformation totale des systèmes énergétiques qui sous-tendent nos économies », écrit M. Birol.

Et de nombreuses économies du monde ne peuvent pas le supporter.

D'excellents arguments de l'Australie

Les responsables de l'énergie de l'Australie, par exemple, qui est d'ailleurs l'un des pays membres de l'AIE, avaient beaucoup à dire en réponse.

« Il existe de nombreuses façons d'atteindre le niveau net zéro, et l'AIE s'est contentée d'une formule étroite », a déclaré Andrew McConville, chef de l'Australian Petroleum Production and Exploration Association. « Le rapport de l'AIE ne tenu pas compte des futures technologies d'émissions négatives et des compensations provenant de l'extérieur du secteur de l'énergie - deux choses qui sont susceptibles de se produire et qui permettront le développement futur vital et nécessaire des champs pétroliers et gaziers. »

En exhortant les décideurs politiques à maintenir un certain scepticisme quant à la sagesse de la feuille de route de l'AIE, McConville n'est pas le seul.

« Nous réduisons les émissions », a déclaré Angus Taylor, ministre australien de l'énergie et de la réduction des émissions, « mais nous allons le faire de manière à garantir que nous disposons de l'électricité abordable dont les Australiens ont besoin. »

Plutôt que de se laisser dicter sa conduite par des entités à l'étranger, M. Taylor a fait valoir que l'Australie doit avancer à un rythme qui a du sens au niveau local. Et une partie de ces considérations locales consiste à s'assurer que les gens ont de l'énergie et des emplois. L'appel de l'AIE à cesser d'investir dans les combustibles fossiles entravera ces deux paramètres.

« La demande mondiale de gaz devrait augmenter de 1,5 % en moyenne par an jusqu'en 2025, ce qui incite à s'assurer que nos grands gisements de gaz sont exploités dès que possible", a déclaré Keith Pitt, ministre des ressources. Les grands développements offshores à venir ... créeront des milliers de nouveaux emplois bien rémunérés. »

Les réalités de l'Afrique

Il en va de même pour les pays africains.

Alors que les causes environnementales sont au centre des préoccupations de l'Occident, les législateurs des pays en développement d'Afrique sont davantage préoccupés par les salaires de subsistance et la fourniture de produits de première nécessité à la population croissante du continent.

Le plan de l'AIE équivalu à des mesures d'austérité qui verraient les Africains laisser les ressources pétrolières dans le sol. En fait, les Africains pauvres seraient considérés comme des criminels - ou à tout le moins comme des ennemis de l'environnement - pour avoir utilisé des combustibles fossiles.

C'est de la folie. Gardons à l'esprit le rôle essentiel que joue le gaz naturel dans la transition mondiale vers une énergie propre : il s'agit d'une passerelle abordable et fiable vers les énergies renouvelables. Et le gaz naturel est particulièrement important pour l'Afrique. Comme je l'ai écrit par le passé, le rapport 2021 de la Chambre africaine de l'énergie sur les perspectives énergétiques en Afrique prévoit que la production et la consommation de gaz en Afrique vont augmenter dans les années 2020. Par conséquent, le secteur africain du gaz naturel sera bientôt responsable de la création d'emplois à grande échelle, de l'augmentation des possibilités de monétisation et de diversification économique, et d'initiatives cruciales de conversion du gaz en électricité qui apporteront à davantage d'Africains une électricité fiable. Ces avantages significatifs ne doivent pas être écartés au nom de la réalisation d'émissions nettes nulles dans les délais. Dire aux pays africains dotés d'un potentiel gazier, comme le Mozambique, la Tanzanie, la Guinée équatoriale, le Nigeria, le Sénégal, la Libye, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Angola et bien d'autres, qu'ils ne peuvent pas monétiser leur gaz et qu'ils doivent plutôt attendre l'aide étrangère et les subventions de leurs homologues occidentaux n'a aucun sens.

De plus, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les solutions d'énergie renouvelable sont encore des technologies jeunes - elles sont moins fiables et plus chères par unité d'énergie que les produits pétroliers éprouvés. En outre, pour atteindre le niveau zéro d'ici 2050, il faudrait adopter à grande échelle des technologies qui ne sont même pas encore disponibles.

Ne vous méprenez pas : je comprends l'importance de travailler sur les énergies renouvelables. Je pense qu'elles représentent l'avenir de l'industrie énergétique. Mais la transition énergétique mondiale doit être inclusive, équitable et juste. Malheureusement, la feuille de route établie par l'AIE ne répondu à aucune de ces exigences.

L'AIE est une institution respectée dont les avis contribuent à façonner la rhétorique du marché mondial de l'énergie. Au lieu d'imposer ces directives strictes depuis l'étranger, l'AIE devrait essayer de travailler avec les pays africains pour trouver des solutions que nous pouvons réellement respecter. À tout le moins, j'encourage l'AIE à envisager des partenariats avec le secteur privé africain et les institutions financières, dont la collaboration avec les parties prenantes locales et internationales du secteur de l'énergie fournit des informations précieuses sur tous les aspects de l'industrie énergétique. L'AIE devrait utiliser sa voix pour faire pression en faveur de ce dont l'Afrique a, selon moi, le plus besoin à l'heure actuelle : des marchés libres, la responsabilité personnelle, moins de réglementation, des impôts réduits, un gouvernement limité, des libertés individuelles et l'autonomisation économique stimuleront les marchés de l'énergie et les économies africaines.

L'Afrique mérite d'avoir la chance de tirer parti de son propre pétrole et de son propre gaz pour se renforcer, plutôt que de se voir imposer une voie déterminée par des institutions occidentales qui ne sont pas confrontées aux mêmes obstacles. Nous devons pouvoir améliorer notre secteur énergétique en explorant tout le potentiel de notre continent d'une manière qui profite à nos populations.

