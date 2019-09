African Energy Chamber : Un dirigeant de la société américaine Pioneer Energy Exec déclare que « Des milliards en jeu » fournit une feuille de route pour attirer les investissements américains en Afrique

African Energy Chamber / Mot-clé(s) : Autres

Un dirigeant de la société américaine Pioneer Energy Exec déclare que « Des milliards en jeu » fournit une feuille de route pour attirer les investissements américains en Afrique



Un dirigeant de la société américaine Pioneer Energy Exec déclare que « Des milliards en jeu » fournit une feuille de route pour attirer les investissements américains en Afrique Le principal avocat africain de l'énergie NJ Ayuk est convaincu qu'une Afrique plus équitable et plus prospère est portée de main. Il décrit les voies que les individus, les entreprises et les gouvernements peuvent utiliser pour concrétiser cet avenir dans son nouveau livre, « Des milliards en jeu : l'avenir de l'énergie en Afrique ». Ayuk pense notamment que les Africains doivent avoir un meilleur contrôle de la richesse de leurs ressources, en particulier des richesses des bassins pétroliers et gaziers en grande partie inexploités du continent. En même temps, il sait que l'Afrique n'est pas tout à fait prête à faire cavalière seule : les connaissances et les prouesses techniques des multinationales américaines de l'énergie sont essentielles à la fois à l'exploration et à la production. Ces dernières années, cependant, alors que ces entreprises tournaient leur attention vers le schiste américain prolifique, elles se sont retirées des opportunités qu'elles considéraient plus risquées, y compris en Afrique. Toutefois, les tendances récentes du marché fondées sur des décisions politiques en matière de réglementation se sont révélées risquées sur les marchés américains. L'Afrique est l'une des rares frontières en matière d'investissement où des profits importants peuvent encore être réalisés, et il était temps que les États-Unis prennent ces opportunités au sérieux. Au chapitre 17, « L'ingéniosité américaine et le potentiel pétrolier et gazier de l'Afrique », Ayuk analyse ces risques, sépare la peur de la réalité et propose des stratégies pour attirer les investissements américains, notamment des contrats de partage de production plus lucratifs. Le résultat est une formule que soutient Ann Norman, Directrice générale de Pioneer Energy pour l'Afrique subsaharienne. « Comme moi, Ayuk voit les opportunités tout autour de lui et il réalise qu'un développement approprié résoudra de nombreux problèmes du continent, y compris la production d'électricité », a déclaré Norman. « Dans son chapitre sur l'ingéniosité américaine, il recommande un certain nombre d'approches réfléchies que l'Afrique peut adopter pour favoriser les investissements pétroliers et gaziers américains. Pour sa part, Ayuk préconise de considérer les investissements du point de vue américain. Le gouvernement est-il stable ? A-t-il toujours honoré les contrats signés avec ses investisseurs étrangers ? Ayuk sait que les dollars américains sont trop convoités pour que l'Afrique puisse ignorer tous ces détails et continuer à gagner. Ayuk plaide également pour que davantage de femmes rejoignent le leadership dans le secteur du pétrole et du gaz. « Il considère cela comme une priorité lorsqu'il s'agit que l'Afrique prenne sa véritable place dans le monde », a déclaré Norman. Pioneer Energy, basé au Colorado, travaille sur des solutions pour aider à réduire le torchage du gaz au Nigeria et en Guinée équatoriale, ainsi que sur d'autres marchés en Afrique. Norman, qui a déménagé au Nigéria pour jouer un rôle plus actif dans le secteur de l'énergie du pays, a largement piloté ces efforts. Tout au long de sa carrière, Norman a joué un rôle déterminant dans l'introduction de sociétés américaines sur les marchés africains émergents, ainsi que dans la promotion et la promotion des investissements directs étrangers en Afrique, en particulier dans les domaines de la santé, de l'énergie et des infrastructures. NJ Ayuk est fondateur et PDG du conglomérat panafricain du droit des sociétés, Centurion Law Group (https://CenturionLG.com/) ; Fondateur et président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org/) ; et co-auteur de « Big Barrels: Pétrole et gaz africains et la quête de la prospérité » (2017). Il est reconnu comme l'une des personnalités les plus en vue du monde des affaires en Afrique. Des milliards en jeu: L'avenir de l'énergie en Afrique et la réalisation d'accords sont maintenant disponibles en pré-commande sur Amazon. Commandez votre copie aujourd'hui. https://amzn.to/2kClffJ Télécharger le lien de l'image : https://imgur.com/rpGfwUv Télécharger le lien de l'image : https://imgur.com/sOuGDqz







