African Energy Chamber : Un nouveau livre sur le pétrole et le gaz porte un regard sur l'avenir

Un nouveau livre sur le pétrole et le gaz porte un regard sur l'avenir



04-Nov-2019 / 11:30 CET/CEST



Un nouveau livre sur le pétrole et le gaz porte un regard sur l'avenir Johannesburg, le 4 novembre 2019 : Il n'est pas facile de parler d'énergie, surtout en cette période d'inquiétude généralisée quant au lien qui existe entre les fossiles combustibles et le changement climatique. Mais NJ Ayuk, le négociant expérimenté dans le secteur pétrolier et gazier, qui dirige le conglomérat juridique panafricain de Centurion Law Group et est président de la Chambre africaine de l'énergie, n'a jamais fui les conversations difficiles. Au lieu de cela, il saisit l'occasion d'aborder des questions épineuses de front, avec optimisme pour l'avenir. Image : http://bit.ly/33cnZ4o Cette approche simple et optimiste est une caractéristique du livre récemment publié par Ayuk, « Des milliards en jeu : L'avenir de l'énergie et des affaires en Afrique ». Cela est particulièrement évident dans le chapitre 18, « Lumières éteintes: réformer les monopoles de production d'électricité en Afrique et assurer la transition vers l'avenir. » Dans ce chapitre, Ayuk propose une explication claire de la manière de tout lier. Il montre comment les opérateurs pétroliers et gaziers peuvent aider l'Afrique à concilier son besoin urgent d'approvisionnement en électricité fiable et ses perspectives prometteuses en matière de développement pétrolier et gazier et les efforts visant à promouvoir les énergies renouvelables et à réduire les émissions. Le chapitre 18 de Des milliards en jeu décrit : Comment le dégroupage de la production et du transport d'électricité éliminera les obstacles à la croissance en Afrique.

Comment les « avancées technologiques » peuvent faire avancer le secteur de l'énergie en Afrique.

Comment les gouvernements africains peuvent encourager des investissements pratiques et responsables.

Comment les opérateurs p étroliers et gaziers peuvent s'orienter vers l'utilisation accrue des sources d'énergie renouvelables Et bien plus encore. La feuille de route d'Ayuk a ??suscité l'admiration de M. Thabo Kgogo, qui a été PDG par intérim de Group Five Limited, une grande société de construction et d'infrastructures ; PDG d'Efora Energy Limited (anciennement SacOil), société pétrolière et gazière indépendante en Afrique du Sud; et vice-président des opérations de la compagnie pétrolière nationale sud-africaine PetroSA: « Ayuk pense que les grandes compagnies doivent commencer à se considérer comme des entreprises énergétiques et à agir en conséquence. Cela ne signifie plus simplement extraire du pétrole et du gaz naturel, mais exploiter les vastes ressources éoliennes et solaires de l'Afrique, puis les transformer en énergie pour les Africains. Je suis tout à fait d'accord avec sa position. » Des milliards en jeu a également été salué par le secrétaire général de l'Opep, Mohammad Sanusi Barkindo, qui en a rédigé la préface, où il écrit que « l'analyse de M. Ayuk ne fait aucun doute. » Barkindo et Dr. Kgogo font partie des nombreux dirigeants de l'industrie pétrolière et gazière qui ont souscrit aux recommandations d'Ayuk en matière de croissance et de développement : « Ayuk propose un certain nombre de solutions réalistes que toute personne soucieuse de rendre l'Afrique plus autonome aura hâte de l'entendre, » dit notamment Jeff Goodrich, ancien PDG de OneLNG. « Dans le monde de NJ Ayuk, il y a peu de méchants, juste des personnes et des entreprises qui peuvent et doivent faire plus, » a dit de sa part Bruce Falkenstein, directeur des opérations communes de la gestion des licences et de la conformité pour LUKOIL. « Tous ceux qui souhaitent voir l'Afrique prendre une direction positive devraient lire ce livre. M. Ayuk ne se contente pas de déplorer les difficultés de l'Afrique et ne lève pas la main. Il cherche des réponses - des réponses exécutables et durables sur toute la chaîne de valeur de l'énergie, » a écrit C. Derek Campbell, directeur général d'Energy & Natural Resource Security, Inc. « Des milliards en jeu : L'avenir de l'énergie et des affaires en Afrique » sera officiellement lancé au Cap cette semaine en présence de plusieurs ministres africains et de l'élite de l'énergie du continent. Pour plus d'informations, veuillez contacter mickael@energychamber.org.

