African Finance Corp obtiendra un prêt de 100 millions de dollars d'un créancier italien

Alors que le monde passe aux énergies propres, le Nigeria et d'autres pays africains recherchent des financements à long terme plus abordables pour investir dans des projets hors réseau et à faible émission de carbone.

La demande d'électricité au Nigeria dépasse largement l'offre, ce qui signifie que ses 200 millions d'habitants doivent soit se passer d'électricité, soit compter sur des générateurs onéreux qui dégagent des fumées.

Le Nigeria a la capacité de produire environ 7 000 mégawatts (MW) d'électricité, mais en raison de la faiblesse des infrastructures, des problèmes d'approvisionnement en gaz et des pénuries d'eau, seulement un peu plus de la moitié de cette production atteint le réseau national.

Le prêt de la CDP, dont les actifs totalisent plus de 400 milliards d'euros (402,60 milliards de dollars), aidera le Nigeria à construire des infrastructures pour lutter contre le changement climatique, ainsi qu'à catalyser l'industrialisation, créer des emplois et réduire la pauvreté, a déclaré l'AFC.

Créée en 2007 par des États d'Afrique de l'Ouest, dont le Nigeria et le Ghana, pour investir dans des projets d'infrastructure africains, l'AFC a investi plus de 10 milliards de dollars en plus d'une décennie dans des projets répartis dans 35 pays africains.

L'investissement de la CDP s'ajoute aux prêts de la KfW d'Allemagne, de l'Exim Bank d'Inde, de la FMO des Pays-Bas et de la Proparco de France, a déclaré l'AFC, qui cherche à élargir son pool de financiers.

L'AFC a déclaré avoir acquis le mois dernier le plus grand producteur indépendant d'énergie renouvelable d'Afrique, Lekela Power, et prévoit de doubler sa capacité de production d'ici quatre ans.

(1 $ = 0,9991 euros)