Afrique de l'Ouest-Un plan de $1 md pour lutter contre le djihadisme

OUAGADOUGOU, 15 septembre (Reuters) - Les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ont promis samedi de mobiliser un milliard de dollars (898 millions d'euros) pour lutter contre la menace grandissante du djihadisme dans la région.

Des groupes liés à Al Qaïda et à l'organisation l'État islamique ont renforcé leur présence dans la région du Sahel cette année, rendant de vastes territoires ingouvernables et attisant la violence ethnique locale, en particulier au Mali et au Burkina Faso.

Les quinze pays membres du bloc d'Afrique de l'Ouest, ainsi que les dirigeants mauritanien et tchadien, se réunissaient samedi pour tenir un sommet extraordinaire à Ouagadougou, la capitale burkinabè, afin de s'attaquer à l'insécurité croissante.

Le président de la Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou, a déclaré que la commission avait décidé de "contribuer financièrement de toute urgence aux efforts communs dans la lutte contre le terrorisme" en s'engageant à mobiliser un milliard de dollars.

Il a également appelé les Nations Unies à renforcer sa mission de maintien de la paix au Mali, la Minusma. (Thiam Ndiaga; Arthur Connan pour le service français)