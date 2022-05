Afrique du Sud: S&P fait passer de stable à positive la perspective de la note

Washington (awp/afp) - L'agence de notation S&P a signalé vendredi qu'elle pourrait bientôt relever la notation de l'Afrique du Sud, en faisant passer la perspective de stable à positive.

La notation est maintenue à BB- pour la notation à long terme en devises étrangères, et à BB pour les devises locales.

"Les perspectives positives reflètent notre attente selon laquelle des conditions de commerce favorables, une trajectoire vers des dépenses budgétaires contenues et la mise en oeuvre de certaines réformes structurelles pourraient conduire à un relâchement continu des pressions budgétaires et externes", détaille S&P.

La note pourrait ainsi être relevée "si la croissance économique était supérieure à ce que nous anticipons actuellement, et si nous constatons la poursuite de l'assainissement budgétaire, dans un contexte de réformes structurelles et de gouvernance et d'une dynamique continue de soutien du secteur extérieur", souligne S&P.

En revanche, les perspectives pourraient être ramenées à stable "si des chocs externes ou internes faisaient dérailler la croissance économique de l'Afrique du Sud (...), ou si le financement budgétaire ou les pressions externes augmentaient de manière significative", avertit l'agence de notation.

S&P avait abaissé la notation de l'Afrique du Sud en avril 2020, lorsque le pays, déjà en récession, avait en plus fait face au Covid-19, avec un des confinements les plus strictes imposés dans le monde, et qui avait donné un coup de massue à de nombreux secteurs.

L'économie avait connu une contraction record de 6,4% en 2020, puis rebondi plus rapidement que prévu et enregistré quatre trimestres consécutifs de croissance.

Mais en juillet, le pays avait connu une vague inédite d'émeutes et de pillages, et l'économie de la première industrie africaine s'était contractée de 1,5% au troisième trimestre, avant de repartir en croissance au quatrième trimestre (+1,2%).

Le FMI table sur 1,9% de croissance en 2022.

afp/rp