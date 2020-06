Afrique du Sud: contraction du PIB pour le troisième trimestre consécutif

Johannesburg (awp/afp) - L'économie de l'Afrique du Sud s'est contractée pour le troisième trimestre consécutif en enregistrant une baisse de 2% du produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre 2020, a annoncé mardi l'agence nationale des statistiques (StatsSA).

Le PIB de la première puissance industrielle du continent africain s'était déjà contracté de 0,8% et 1,4% respectivement aux troisième et quatrième trimestres 2019.

Les résultats annoncés mardi "courent sur la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, ce qui inclut le début du confinement en Afrique du Sud pour lutter contre le Covid-19 et le confinement de certains de ses partenaires" commerciaux, a précisé StatsSA dans un communiqué.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a imposé le 27 mars un confinement très strict dans le pays, avant de l'assouplir progressivement à partir de mai pour éviter un effondrement total de l'économie, entrée en récession en 2019.

Les mines (-21,5%) et l'industrie (-8,5%) ont enregistré les plus fortes chutes d'activité au premier trimestre 2020. Pour les mines, il s'agit même de la plus forte baisse en six ans.

En revanche, l'agriculture a connu "un trimestre particulièrement bon" avec une augmentation de l'activité de 27,8%, en raison notamment de conditions météorologiques favorables et d'une augmentation des exportations de produits agricoles.

L'économie de l'Afrique du Sud devrait se contracter de 7,2% en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus, un record "en près de 90 ans", selon les prévisions du ministre des Finances Tito Mboweni faites la semaine dernière.

L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique sub-saharienne le plus touché par le Covid-19, avec plus de 144'000 cas confirmés dont 2529 décès.

Le pic de la pandémie y est attendu dans les semaines qui viennent.

Avant la crise sanitaire, le pays le plus industrialisé du continent était englué depuis plus d'une décennie dans une crise caractérisée par une croissance molle, la détérioration des finances publiques et le chômage de masse.

Son économie est retombée dans la récession au dernier trimestre de l'année dernière. Sur l'ensemble de 2019, son produit intérieur brut (PIB) n'a augmenté que de 0,2%, sa plus faible progression depuis la tempête financière mondiale de 2008.

