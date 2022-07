Afrique du Sud: l'inflation atteint en juin son plus haut niveau depuis 13 ans

Johannesburg (awp/afp) - L'inflation en Afrique du Sud a accéléré en juin et atteint son plus haut niveau depuis treize ans, tractée principalement par les prix de l'alimentation, des transports et du logement, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

La hausse des prix à la consommation a atteint 7,4% en juin sur un an, contre 6,5% en mai, ce qui marque "son rythme le plus élevé depuis mai 2009", a indiqué l'Agence gouvernementale des statistiques (StatsSA) dans un communiqué.

L'inflation a atteint son plus haut niveau depuis des décennies dans de nombreux pays, alimentée notamment par la guerre en Ukraine et la reprise économique consécutive à l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie mondiale de Covid.

Cette situation a poussé plusieurs Banques centrales à relever leurs taux d'intérêt, mais ces mesures - qui renchérissent le coût de l'emprunt pour les entreprises et particuliers - alimentent désormais les risques de récession.

La hausse de juin est "beaucoup plus forte" que les prévisions des analystes, a souligné l'économiste sud-africaine Thabi Leoka. La Banque centrale devrait donc à nouveau relever d'un demi-point de pourcentage son taux directeur jeudi, selon cette analyste.

"La hausse des prix des matières premières a induit une poussée de l'inflation dans l'alimentaire et l'énergie, alors que parallèlement l'inflation sous-jacente n'a cessé de progresser", a par ailleurs souligné dans un communiqué David Rees, économiste en chef et spécialiste des marchés émergents au sein de la société d'investissement Schroders.

En Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent africain, la Banque centrale veut maintenir l'inflation dans une fourchette de 3% à 6%. L'institution monétaire a relevé son taux d'intérêt de référence à plusieurs reprises ces derniers mois, en raison de la hausse persistante des prix.

Cette situation constitue un revirement par rapport à 2020, année durant laquelle la Banque centrale avait considérablement réduit ses taux pour aider l'économie à surmonter la pandémie de coronavirus.

afp/rp