Johannesburg (awp/afp) - La hausse des prix a légèrement augmenté en Afrique-du-Sud en mars, poussée par les prix alimentaires qui ont connu leur plus forte hausse sur un an en plus de 10 ans, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence nationale des statistiques StatssA.

L'inflation a atteint globalement 7,1% sur un an, contre 7% en février et 6,9% en janvier.

Mais celle observée pour la nourriture et les boissons non alcoolisées a continué à progresser et est deux fois plus forte: +14% par rapport à mars 2022, selon l'agence.

"Cela représente la plus forte hausse annuelle depuis les 14,7% atteints en mars 2009, il y a 14 ans", a-t-elle précisé.

Le lait, les oeufs, le sucre, les fruits et les légumes figurent parmi les postes de consommation les plus touchés par la hausse.

Pour tenter de juguler l'inflation, la banque centrale d'Afrique du Sud a relevé son principal taux directeur de 0,5 point le mois dernier pour le porter à 7,75%.

L'inflation a augmenté partout dans le monde, nourrie par les ruptures de chaînes d'approvisionnement, après l'assouplissement des mesures anti-Covid ainsi que l'envolée des prix énergétiques et alimentaires ayant suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

afp/ol