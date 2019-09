Afrique du Sud: net rebond de la croissance au 2e trimestre, récession évitée

Johannesburg (awp/afp) - L'économie d'Afrique du Sud a rebondi au deuxième trimestre 2019 avec un taux de croissance en rythme annuel de 3,1% qui efface la baisse du premier trimestre et lui évite la récession, a annoncé mardi le bureau des statistiques (StatsSA).

Au premier trimestre de l'année, le produit intérieur brut (PIB) de la première puissance industrielle du continent africain a reculé de 3,1%, selon des chiffres révisés, victime de coupures d'électricité massives, de la faiblesse des investissements et de la consommation.

La forte reprise observée d'avril à juin est soutenue par la bonne santé des secteurs des mines, de la finance, du commerce et des services publics, selon StatsSA, alors que le bâtiment et les travaux publics, l'agriculture et le transport ont fléchi.

L'économie sud-africaine ne s'est jamais réellement remise de la crise financière mondiale de 2008.

Sa croissance reste depuis désespérément molle - 0,8% en 2018 et des prévisions à 1,2% en 2019 - et son taux de chômage endémique à 29% (plus de 50% chez les jeunes).

La croissance devrait s'établir à respectivement 1,8% et 2% en 2020 et 2021, selon les prévisions de la Banque centrale (SARB).

"L'Afrique du Sud doit désormais faire en sorte que son PIB ait des effets sur le chômage et la réduction de la pauvreté", a commenté mardi sur Twitter l'économiste indépendant Daniel Silke, "la croissance a besoin de taux annuels d'au moins 3%".

Au pouvoir depuis le début 2018, le président Cyril Ramaphosa répète depuis sa volonté de relancer la machine économique du pays, de créer des emplois et d'attirer de nouveaux investissements étrangers, jusque-là sans grand résultat.

afp/buc