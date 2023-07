Johannesburg (awp/afp) - Un mégaprojet pour creuser des souterrains sous la plus importante mine sud-africaine à ciel ouvert, lancé en 2012 pour explorer les entrailles de la Terre, a commencé à produire des diamants, a annoncé mardi le groupe De Beers.

"L'investissement de 2,2 milliards de dollars destiné à explorer les souterrains de la principale mine d'Afrique du Sud renforce la production mondiale de De Beers", premier fournisseur de diamants, qui promet ainsi de générer des profits "au moins jusqu'en 2046".

La mine de Venetia, située en pleine brousse près de la frontière avec le Botswana et le Zimbabwe, est exploitée depuis trente ans. Mais le diamant se faisant rare, le groupe avait parié sur la construction de souterrains pour accéder à des roches en contenant à quelque mille mètres de profondeur.

De Beers a franchi "une étape importante avec la livraison de la première production de l'exploitation souterraine de sa mine de Venetia", souligne le communiqué, précisant que la construction souterraine était désormais "achevée à 70%" et se poursuivrait ces prochaines années.

L'extraction dans la mine à ciel ouvert a été arrêtée en décembre, précise encore le géant minier.

Son expansion souterraine, très mécanisée, devrait fournir "jusqu'à sept millions de tonnes de minerai de kimberlite par an pour produire entre 4,5 et 5,5 millions de carats de diamants par an", avance De Beers.

Le site emploie actuellement 4300 personnes, principalement des communautés voisines de la mine, selon le groupe, qui a mis en place en 2021 un centre de formation pour faciliter la transition de l'exploitation à ciel ouvert à l'exploitation souterraine.

afp/jh