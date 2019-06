Afrique du sud: contraction de l'économie de 3,2% au 1er trimestre

Johannesburg (awp/afp) - L'économie sud-africaine s'est contractée de 3,2% au premier trimestre, le plus fort recul trimestriel en dix ans dans ce pays, a indiqué mardi l'institut des statistiques Stats SA, mettant la pression sur le gouvernement du président Cyril Ramaphosa nouvellement réélu.

Selon l'agence Stats SA, le Produit intérieur brut a reculé de 3,2% en rythme annuel par rapport au trimestre précédent, bien en-dessous des prévisions des analystes qui tablaient sur un recul de 1,6%. Un coup de frein d'autant plus brusque qu'au 4ème trimestre 2018, le pays le plus développé d'Afrique avait enregistré une croissance de 1,4%.

Le déclin est dû principalement aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière et des mines qui ont vu leur activité chuter de respectivement 13%, 8,8% et 10,8%.

Les exportations ont dégringolé de 26,4% sur les trois premiers mois de l'année tandis que les importations ont reculé de 4,8%.

Le président Ramaphosa, qui a été reconduit dans ses fonctions en mai après la victoire aux élections du son parti, le Congrès national africain (ANC), a promis de "restaurer l'espoir" dans un pays "accablé" par le chômage et les inégalités.

Il s'est en outre engagé à relancer l'économie en attirant quelque 100 milliards de dollars (88 milliards d'euros) d'investissements étrangers et en combattant la corruption.

Mmusi Maimane, chef du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA) a jugé que ce déclin économique est la preuve que le pays "continue à marcher à reculons et qu'il faut des réformes".

Une experte du cabinet de conseil Peregrine Treasury Solutions, Bianca Botes, a estimé qu'il s'agit de la plus forte contraction en Afrique du sud depuis la crise financière de 2008, ajoutant qu'elle reflète "la situation désastreuse" du pays.

Après la publication de ces données, la monnaie locale, le rand, s'est affaiblie, perdant 1,32% de sa valeur par rapport au dollar, s'échangeant à 14,64 pour un dollar contre 14,45 au début des échanges de la journée.

M. Ramaphosa doit prononcer son discours sur l'Etat de la nation plus tard au cours du mois, alors que les Sud-Africains et les investisseurs sont préoccupés par la hausse des prix des carburants et du haut niveau du chômage.

