Afyren : première étape du projet d'entrée en Bourse

Afyren, une 'greentech' spécialisée dans la production d'acides organiques naturels, a annoncé jeudi l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers, première étape de son projet d'introduction en Bourse.



Ce fabricant de micro-organismes naturels explique que son entrée sur Euronext Growth constitue une 'étape clé' en vue d'accélérer son développement industriel.



La société fondée en 2012 - qui emploie 33 salariés sur trois sites basés à Lyon, Clermont-Ferrand et Carling-Saint Avold - produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire.



Ces composants sont ensuite utilisés dans les secteurs de l'alimentation humaine et animale, arômes et parfums, sciences de la vie, sciences des matériaux et lubrifiants.



Après avoir démarré la construction d'une première usine de production d'acides biosourcés, l'entreprise prévoit de lancer au cours des prochaines années deux nouvelles usines.



Afyren précise que la réalisation de son entrée en Bourse reste soumise à des conditions de marché favorables et à l'approbation par l'AMF de son prospectus.



