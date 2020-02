Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 13 février 2020

0

Le groupe aéronautique publiera ses résultats annuelsL'équipementier automobile publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuelLe groupe de transport, de logistique et de communication publiera son chiffre d'affaires annuelL'entreprise de services du numérique publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsLe laboratoire pharmaceutique publiera ses résultats annuelsLe spécialiste des infrastructures électriques publiera ses résultats annuelsLe groupe de vins et spiritueux publiera son chiffre d'affaires annuelLe groupe audiovisuel publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLe groupe de télécoms publiera ses résultats annuelsLe groupe de vins et spiritueux publiera ses résultats semestrielsLe distributeur de matériels électriques publiera ses résultats annuelsLe spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLa société de gestion d'actifs et d'investissement publiera son chiffre d'affaires annuelLe cimentier publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLe groupe spécialisé dans les contenus, les médias et la communication publiera (après Bourse) ses résultats annuels