Agenda AOF / Sociétés France - Mercredi 24 juillet 2019

ALTENLe groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du deuxième trimestreDASSAULT SYSTEMESL'éditeur de logiciels publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreELISLe spécialiste du nettoyage et de l'hygiène publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreERAMETLe groupe minier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreINTERPARFUMSLe fabricant et distributeur de parfums publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du deuxième trimestreIPSOSLe groupe de conseil et de sondages publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreKLEPIERRELe groupe immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreLVMHLe groupe de luxe publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreNEXANSLe fabricant de câbles publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreMERCIALYSLa foncière publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestrePSALe constructeur automobile publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreSEBLe spécialiste du petit électroménager publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreVALEOL'équipementier automobile publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreVALLOURECLe spécialiste des tubes en acier sans soudure publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreWORLDLINELe spécialiste des paiements publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre