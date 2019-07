Agenda AOF / Sociétés France - Mercredi 31 juillet 2019

0

ACCORHOTELSLe groupe hôtelier français publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreAIRBUSL'avionneur publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreAIR FRANCE-KLMLe transporteur aérien publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreESSILORLUXOTTICALe groupe franco-italien publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreBICLe fabriquant de stylos et briquets publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreBNP PARIBASLa banque publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreEUTELSATL'opérateur de satellites publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsKORIANLe gestionnaire de résidences seniors et d'Ehpad publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreMERSENLe groupe de spécialités électriques et de matériaux avancés publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreVINCILe groupe de concessions et de travaux publics publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre