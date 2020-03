Agenda AOF / Sociétés France - Mercredi 4 mars 2020

0

Le spécialiste du Data Marketing publiera son chiffre d'affaires annuelLe distributeur de vêtements pour senior publiera ses résultats du premier semestreLa biotech publiera ses résultats annuelsLe spécialiste du nettoyage et de l'hygiène publiera ses résultats annuelsLe groupe spécialisé dans l'événementiel publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLe spécialiste de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment publiera ses résultats annuels