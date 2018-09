Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 10 septembre 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AIR FRANCE-KLMLe groupe aérien publiera avant Bourse son trafic d'août.ASSYSTEMLe spécialiste de l'ingénierie et du conseil en innovation publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.VRANKEN POMMERYLe groupe de vins de Champagne publiera ses résultats du premier semestre.HAULOTTE GROUPLe spécialiste de machines d'élévation publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.HERMESLe groupe de luxe publiera avant Bourse ses résultats du premier semestre.RUBISLe spécialiste de l'aval pétrolier publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.AKKA TECHNOLOGIESLe groupe d'ingénierie et de conseil en technologies publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.GROUPE ADPLe groupe aéroportuaire publiera après Bourse son trafic pour le mois d'août.KORIANLe gestionnaire de maisons de retraite médicalisées publiera ses résultats du premier semestre.Aucune publication d'entreprise n'est attendue.GROUPE GORGELe groupe actif dans la robotique civile et militaire, la sécurité incendie et nucléaire, et l'impression 3D publiera avant Bourse ses résultats du premier semestre.PRODWAYSLe spécialiste des imprimantes 3D industrielles publiera avant Bourse ses résultats du premier semestre.VIRBACLe laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.