Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 13 avril 2020

Aucune publication n'est attendue.ADOCIALa biotech publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.EUROBIO SCIENTIFICLe spécialiste du diagnostic médical in vitro et des sciences de la vie publiera (après Bourse) ses résultats annuels.HAULOTTE GROUPLe spécialiste des nacelles élévatrices publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.ADPLe groupe aéroportuaire publiera son trafic du mois de mars.CATANA GROUPLe spécialiste des navires de plaisance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.FOUNTAINE PAJOTLe spécialiste des catamarans de croisière publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.MANUTANLe spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.VIRBACLe spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.BIOMERIEUXLe spécialiste du diagnostic in vitro publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.DAMARTEXLe distributeur de vêtements pour senior publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.GROUPE OPENLe Le spécialiste de la transformation industrielle et digitale publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.L'OREALLe groupe de cosmétiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.LVMHLe groupe de luxe publiera (après -Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.VETOQUINOLLe laboratoire pharmaceutique vétérinaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.GTTLe groupe spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.SCHNEIDER ELECTRICLe groupe industriel publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.