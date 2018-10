Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 15 octobre 2018

0 0

Aucune publication d'entreprise n'est attendue.HAULOTTELe spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.GL EVENTSLe spécialiste de l'événementiel publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.DANONELa multinationale alimentaire publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.CARREFOURLe groupe de grande distribution publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.VILMORINLe producteur de semences publiera (après Bourse) ses résultats annuels.VOLTALIALe producteur d'énergie renouvelable publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.AUBAYL'entreprise de services du numérique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SOITECLe spécialiste des matériaux semi-conducteurs publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.PERNOD RICARDLe groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.THALESLe groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.PUBLICISLe groupe de communication publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.BIOMERIEUXLe spécialiste du diagnostic in vitro publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ACCORHOTELSLe groupe hôtelier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.CASINOLe groupe de grande distribution publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.BOIRONLe spécialiste des préparations homéopathiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.MANUTANLe spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.MANITOU GROUPLe spécialiste du matériel de manutention publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.COMPAGNIE DES ALPESL'exploitant de stations de ski et de parcs de loisirs publiera son chiffre d'affaires annuel.REMY COINTREAULe groupe de spiritueux publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.ICADELe groupe immobilier publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.