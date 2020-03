Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 23 mars 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GROUPE GORGELe groupe publiera (après Bourse) ses résultats annuels.SES IMAGOTAGLe spécialiste des étiquettes digitales publiera ses résultats annuels.VOLTALIALe producteur d'énergie renouvelable publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.NAVYALe spécialiste des navettes autonomes publiera ses résultats annuels.SQLIL'entreprise de services spécialisés dans le numérique publiera ses résultats annuels.AUBAYL'entreprise de services du numérique publiera (après Bourse) ses résultats annuels.BASTIDE LE CONFORTLe spécialiste de la fourniture de matériel médical publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.GROUPE OPENLe spécialiste de la transformation industrielle et digitale publiera (après Bourse) ses résultats annuels.NEOENLe producteur d'énergie renouvelable publiera ses résultats annuels.SMCPLe groupe du secteur du prêt-à-porter publiera ses résultats annuels.TOUAXLe loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera ses résultats annuels.CASINOLe groupe de grande distribution publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.MR BRICOLAGELa chaîne de grande distribution spécialisée dans le bricolage publiera ses résultats annuels.ROCHE BOBOISLe spécialiste du mobilier haut de gamme publiera ses résultats annuels.VETOQUINOLLe laboratoire pharmaceutique vétérinaire publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.XILAMLa société de production de séries d'animation et de long-métrages d'animation publiera (après Bourse) ses résultats annuels.DELFINGENL'équipementier automobile publiera ses résultats annuels.PHARMAGESTLe développeur de solutions informatiques pour les officines et l'industrie pharmaceutique publiera ses résultats annuels.