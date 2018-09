Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 24 septembre 2018

0 0

GENFITLa société biopharmaceutique publiera ses résultats du premier semestre.TOTALLe groupe pétrolier tiendra une journée Investisseurs à New York à partir de 16h00ORPEALe gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques de soins publiera ses résultats du premier semestre.NEOPOSTLe spécialiste du traitement du courrier publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.TRIGANOLe fabricant de camping-cars et de caravanes publiera son chiffre d'affaires annuel.AKWEL (ex-MGI COUTIER)L'équipementier automobile publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.CARMATLa société biomédicale publiera avant Bourse ses résultats du premier semestre.KAUFMAN & BROADLe promoteur immobilier publiera après Bourse ses résultats du troisième trimestre.