Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 30 juillet 2018?

Lundi 30 juillet 2018?Le spécialiste des gaz industriels détaillera ses résultats semestriels avant l'ouverture de la Bourse.???Le sidérurgiste présentera ses résultats semestriels.?Le premier assureur-vie de France publiera ses résultats semestriels en début de journée.?L'exploitant d'aéroports publiera ses résultats semestriels en fin de journée.??L'enseigne d'ameublement dévoilera ses résultats semestriels après la fin des cotations.???Le fabricant d'engins de manutention détaillera ses résultats semestriels après la séance de Bourse.???La société communiquera ses résultats semestriels après la clôture de la Bourse.??La maison-mère de Canal+ et Universal Music présentera ses résultats semestriels en fin de journée.??Mardi 31 juillet 2018??L'électricien communiquera ses résultats semestriels avant la séance de la Bourse.??La société dévoilera ses résultats semestriels avant le début des cotations.???Le distributeur de matériel électrique publiera ses résultats semestriels tôt le matin.??Le laboratoire pharmaceutique détaillera ses résultats semestriels en début de journée.???Le groupe chimiste dévoilera ses résultats semestriels.??Mercredi 1er août 2018?La compagnie aérienne détaillera ses résultats semestriels en début de journée.???Le sidérurgiste communiquera ses résultats semestriels avant le début des cotations.???Le groupe chimiste publiera ses résultats semestriels avant les premiers échanges.??Le fabricant de briquets et de stylos détaillera ses résultats semestriels tôt le matin.??La banque présentera ses résultats semestriels avant l'ouverture de la séance de Bourse.???L'opérateur de satellites publiera ses résultats annuels.???Le groupe de services à l'environnement détaillera ses résultats semestriels.??Jeudi 02 août 2018???La filiale de leasing automobile de la Société Générale communiquera ses résultats semestriels avant le début des cotations.??Le gestionnaire d'actifs publiera ses résultats semestriels.???L'assureur communiquera ses résultats semestriels en début de journée.???Le groupe de sismique et géophysique détaillera ses résultats semestriels.???La banque cotée de BPCE détaillera ses résultats semestriels en fin de journée.???La banque rouge et noire publiera ses résultats semestriels avant l'ouverture de la Bourse.??Vendredi 03 août 2018?La banque verte publiera ses résultats semestriels avant l'ouverture de la Bourse.??L'opérateur boursier paneuropéen communiquera ses résultats semestriels avant la séance boursière.