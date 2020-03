Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du 30 mars 2020

0

VRANKEN POMMERYLe groupe de vins de champagne publiera (après Bourse) ses résultats annuels.CLARANOVALe groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce publiera ses résultats semestriels.SAMSELe groupe de distribution de matériaux de construction publiera (après Bourse) ses résultats annuels.ARGANLa foncière logistique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.LNA SANTEL'exploitant de résidences médicalisées publiera (après Bourse) ses résultats annuels.MAUREL ET PROMLa junior pétrolière publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.DONTNOD ENTERTAINMENTLe studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.INTEGRAGENLe spécialiste des tests de diagnostic moléculaire en oncologie et dans l'autisme publiera ses résultats annuels.