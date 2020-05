Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du Lundi 11 mai 2020

0

DELTA PLUSLe spécialiste des équipements de protection individuelle publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.YMAGISLe spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.ALSTOMLe spécialiste du ferroviaire publiera ses résultats annuels.CGGLe groupe des géosciences pour l'industrie de l'énergie publiera ses résultats du premier trimestre.ENGIELe groupe industriel énergétique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.JCDECAUXLe spécialiste de la publicité urbaine publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.ILIADLe groupe de télécoms publiera ses résultats du premier trimestre.ROTHSCHILDLe groupe financier publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.SIILe spécialiste des métiers de l'ingénieur Publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.CLARANOVALe groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.EURONEXTLe groupe boursier pan-européen publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.MAISONS DU MONDEL'enseigne d'ameublement et de décoration publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.VALLOURECLe spécialiste des tubes en acier sans soudure publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.AKWELL'équipementier automobile publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.BOUYGUESLe groupe industriel diversifié publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestre.EDFLe producteur d'électricité publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.EUTELSATL'opérateur de satellites publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.TIKEHAU CAPITALLa société de gestion d'actifs publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.ADPLe groupe aéroportuaire publiera son trafic d'avril.CNP ASSURANCESL'assureur publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestre.NEOENLe producteur d'énergie renouvelable publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.TOUAXLe loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.