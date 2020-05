Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du Lundi 18 mai 2020

0

ABEOLe spécialiste des équipements sportifs et de loisirs publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires annuel.GENFITLa société biopharmaceutique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.ALTAMIRLa société de private equity publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.DEVOTEAMLe groupe de conseil en technologies et management publiera ses résultats du premier trimestre.EURAZEOLa société d'investissement publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.FREELANCE.COMLe spécialiste de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.INFOTELLe spécialiste de la transformation numérique des entreprises publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.PARROTLe spécialiste des drones publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.GENOMIC VISIONLa société de biotechnologie publiera (après Bourse) ses résultats annuels.MNDLe spécialiste des aménagements de montagne publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.