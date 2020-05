Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du Lundi 4 mai 2020

0

BONDUELLELe groupe agroalimentaire publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.OENEOLe fabricant de bouchons et de tonneaux dédiés aux acteurs des vins et des spiritueux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.AXALe groupe d'assurance publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.BNP PARIBASLe groupe bancaire publiera ses résultats du premier trimestre.ESSILORLUXOTTICALe géant de l'optique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.EUROPCAR MOBILITYLe spécialiste de la location de véhicules publiera ses résultats du premier trimestre.ORPEALe spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.TOTALLe groupe pétrolier publiera ses résultats du premier trimestre.VICATLe cimentier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.AKKA TECHNOLOGIESLe groupe de conseil en ingénierie et services R&D publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.ARKEMALe groupe chimique publiera ses résultats du premier trimestre.CREDIT AGRICOLELe groupe bancaire publiera ses résultats du premier trimestre.NATIXISLe groupe bancaire publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.SOCIETE GENERALELe groupe bancaire publiera ses résultats du premier trimestre.TRIGANOLe spécialiste du camping-car publiera ses résultats du premier semestre.VEOLIALe spécialiste des services collectifs publiera ses résultats du premier semestre.AIR FRANCE-KLMLa compagnie aérienne publiera ses résultats du premier trimestre.ARCELOR MITTALLe sidérurgiste publiera ses résultats du premier trimestre.LEGRANDLe spécialiste des infrastructures électriques publiera ses résultats du premier trimestre.NEXANSLe spécialiste des câbles publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestre.SESL'opérateur de satellites publiera ses résultats du premier trimestre.TECHNICOLORLe spécialiste des technologies de l'image et du son publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.MEDIA 6Le spécialiste du marketing point de vente publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.