Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 10 décembre 2018

AIR FRANCE-KLMLe groupe aérien publiera (avant Bourse) le trafic du mois de novembre.Aucune publication n'est attendue.GROUPE ADPL'opérateur des aéroports de Roissy et Orly publiera le trafic du mois de novembre.MAUREL & PROMLe groupe pétrolier tiendra une Assemblée Générale.PERNOD RICARDLe groupe de vins et spiritueux tiendra une conférence sur l'activité et les perspectives en Amérique du Nord.PLASTIC OMNIUML'équipementier automobile tiendra une journée investisseurs.Aucune publication n'est attendue.