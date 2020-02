Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 10 février 2020

0

Le spécialiste des équipements sportifs et de loisirs publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestreLe groupe aéroportuaire publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLa compagnie aérienne publiera son trafic de janvier 2020Le fabricant de pneumatiques publiera ses résultats annuelsLe spécialiste des gaz industriels publiera ses résultats annuelsL'entreprise de conseil en ingénierie publiera ses résultats annuelsLe spécialiste des équipements de protection individuelle publiera son chiffre d'affaires annuelLe spécialiste des nacelles élévatrices publiera son chiffre d'affaires annuelLa holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreLe gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques de soins publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuelLe spécialiste de l'aval pétrolier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuelLa société de gestion d'actifs publiera ses résultats annuelsLe fabriquant de stylos et briquets publiera ses résultats annuelsLe spécialiste du cœur artificiel publiera ses résultats annuelsLe groupe boursier pan-européen publiera ses résultats annuelsLe groupe de luxe publiera ses résultats annuelsLe groupe de spécialités minérales pour l'industrie publiera ses résultats annuelsLa foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera ses résultats annuelsLa foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera ses résultats annuelsLe groupe aéronautique publiera ses résultats annuelsL'équipementier automobile publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuelLe groupe de transport, de logistique et de communication publiera son chiffre d'affaires annuelL'entreprise de services du numérique publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsLe laboratoire pharmaceutique publiera ses résultats annuelsLe spécialiste des infrastructures électriques publiera ses résultats annuelsLe groupe de vins et spiritueux publiera son chiffre d'affaires annuelLe groupe audiovisuel publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLe groupe de télécoms publiera ses résultats annuelsLe groupe de vins et spiritueux publiera ses résultats semestrielsLe distributeur de matériels électriques publiera ses résultats annuelsLe spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLa société de gestion d'actifs et d'investissement publiera son chiffre d'affaires annuelLe cimentier publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLe groupe spécialisé dans les contenus, les médias et la communication publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLe groupe bancaire publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsLe producteur d'électricité publiera ses résultats annuelsL'opérateur de satellites publiera ses résultats semestrielsLe constructeur automobile publiera ses résultats annuels