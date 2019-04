Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 15 avril 2019

0

GROUPE ADPLe groupe aéroportuaire publiera (après Bourse) son trafic du mois de marsPUBLICISLe géant de la publicité publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreVIVENDILe groupe français publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre et tiendra une Assemblée généraleL'OREALLe groupe de cosmétiques publira (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreGTTLe groupe spécialisé dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreKLEPIERRELe groupe immobilier tiendra une Assemblée généraleDANONELe groupe agroalimentaire publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreCOVIVOLe groupe foncier tiendra une Assemblée généraleGECINA La foncière publiera (après Bourse) son activité au premier trimestre et tiendra une Assemblée généraleKERINGLe groupe de luxe publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreSOITECLe spécialiste des matériaux semi-conducteurs publiera son chiffre d'affaires annuelsVINCI Le groupe de concessions et de constructions tiendra une Assemblée généraleACCORLe groupe hôtelier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreEDENREDLe spécialiste des services prépayés pour les entreprises et les salariés publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreFNAC DARTYLe groupe spécialisé dans la distribution de matériel électroménager et dans la culture publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreKORIANL'opérateur de maison de retraite publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreLVMHLe groupe de luxe tiendra une Assemblée généraleL'OREALLe groupe de cosmétique tiendra une Assemblée généraleMAUREL & PROMLa junior pétrolière publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestrePERNOD RICARDLe groupe de spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestreSCHNEIDER ELECTRICL'équipementier électrique publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre VEOLIA Le groupe tiendra une Assemblée généraleREMY COINTREAULe groupe publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires annuel