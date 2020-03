Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 16 mars 2020

0

ADPLe groupe aéroportuaire publiera (après-Bourse) son trafic pour le mois de février.HEXAOMLe spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons publiera (après-Bourse) ses résultats annuels.SES IMAGOTAGLe spécialiste des étiquettes digitales publiera ses résultats annuels.VIRBACLe laboratoire dédié à la santé animale publiera ses résultats annuels.AKKA TECHNOLOGIESLe groupe d'ingénierie et conseil en technologies publiera (après-Bourse) ses résultats annuels.LE BELIERL'équipementier automobile publiera (après-Bourse) publiera ses résultats annuels.ORPEALe gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques de soins publiera (après-Bourse) ses résultats annuels.LANSON-BCCLe groupe de champagne publiera (après-Bourse) ses résultats annuels.NRJ GROUPLe groupe audiovisuel publiera (après-Bourse) ses résultats annuels.BOURBONLa société de services pétroliers publiera ses résultats annuels.TIKEHAU CAPITALLa société de gestion d'actifs publiera ses résultats annuels.LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURSLe promoteur immobilier publiera (après-Bourse) ses résultats annuels.TRIGANOLe spécialiste du camping-car publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.