Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 19 octobre 2020

DANONELe groupe agroalimentaire publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.GETLINKLe concessionnaire du tunnel sous la Manche publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.KORIANLe spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.MERCIALYSLa foncière publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.BIOMERIEUXLe spécialiste du diagnostic in vitro publiera ses résultats du troisième trimestre.BOLLORELe groupe de transport, de logistique et de communication publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.REMY COINTREAULe groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.VINCILe groupe de concession et de construction publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.VIVENDILe groupe de médias et de communications publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.FNAC DARTYLe distributeur de produits culturels et de loisirs publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.GECINALa foncière de bureaux et d'immobilier résidentiel publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SOITECLe spécialiste des matériaux semi-conducteurs publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.TECHNIPFMCLe groupe de services parapétroliers publiera ses résultats du troisième trimestre.ACCORLe groupe hôtelier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ATOSL'entreprise de services du numérique publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.DASSAULT SYSTEMESL'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D publiera ses résultats du troisième trimestre.EDENREDLe spécialiste des services prépayés pour les entreprises et les salariés publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.HERMESLe groupe de luxe publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.KERINGLe groupe de luxe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.L'OREALLe géant des cosmétiques publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.MICHELINLe fabricant de pneumatiques publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.PERNOD RICARDLe groupe de vins et spiritueux publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre 2020-2021.SCHNEIDER ELECTRICLe groupe industriel publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.STMICROELECTRONICSLe spécialiste des puces électroniques publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.THALESL'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ADPL'exploitant d'aéroports publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.AIR LIQUIDELe spécialiste des gaz industriels publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.FAURECIAL'équipementier automobile publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.KLEPIERRELa foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.RENAULTLe constructeur automobile publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SUEZLe groupe de services à l'environnement publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.