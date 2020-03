Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 2 mars 2020

0

ALTAREA COGEDIMLe développeur immobilier publiera ses résultats annuelsSESL'opérateur de satellites publiera ses résultats annuelsALBIOMALe producteur d'énergie renouvelable publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsHAULOTTE GROUPLe spécialiste des nacelles élévatrices publiera ses résultats annuelsINTERPARFUMSLe fabricant de parfums sous licence publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsMANITOULe fabricant d'engins de manutention publiera ses résultats annuels1000MERCISLe spécialiste du Data Marketing publiera son chiffre d'affaires annuelDAMARTEXLe distributeur de vêtements pour senior publiera ses résultats du premier semestreDBV TECHNOLOGIESLa biotech publiera ses résultats annuelsELISLe spécialiste du nettoyage et de l'hygiène publiera ses résultats annuelsGL EVENTSLe groupe spécialisé dans l'événementiel publiera (après Bourse) ses résultats annuelsSOMFYLe spécialiste de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment publiera ses résultats annuelsCHARGEURSLe spécialiste du développement et de la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles publiera ses résultats annuelsJCDECAUXLe spécialiste de la publicité urbaine publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsBONDUELLELe groupe agroalimentaire publiera ses résultats du premier semestreCGGLe groupe des géosciences pour l'industrie de l'énergie publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsESSILORLUXOTTICALe géant de l'optique publiera ses résultats annuels