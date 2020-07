Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 20 juillet 2020

0

ADOCIALa biotech publiera ses résultats du premier semestre.MAUNA KEAL'inventeur du Cellvizio publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.PRODWARELe groupe publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.VIRBACLe spécialiste de la santé animale publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.EIFFAGELe groupe de construction et de concessions publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.ICADELe groupe immobilier publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.ORPEALe spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.REMY COINTREAULe groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.VALEOL'équipementier automobile publiera ses résultats du premier semestre.ATOSL'entreprise de services du numérique publiera ses résultats du premier semestre.INGENICOLe spécialiste des solutions de paiements publiera ses résultats du premier semestre.IPSOSLe spécialiste de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquêtes publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.SMCPLe groupe de prêt-à-porter publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.SOITECLe spécialiste des matériaux semi-conducteurs publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.UBISOFTL'éditeur de jeux vidéo publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.COMPAGNIE DES ALPESL'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.DASSAULT AVIATIONLe constructeur aéronautique publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.DASSAULT SYSTEMESL'éditeur de logiciels spécialisé dans la conception 3D publiera ses résultats du premier semestre.ELIOR GROUPLe spécialiste de la restauration collective publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.GETLINKLe concessionnaire du tunnel sous la Manche publiera ses résultats du premier semestre.MAUREL ET PROMLa junior pétrolière publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.PLASTIC OMNIUML'équipementier automobile publiera ses résultats du premier semestre.PUBLICISLe groupe de communication publiera ses résultats du premier semestre.SCHNEIDER ELETRICLe groupe industriel publiera ses résultats du premier semestre.SCORLe groupe de réassurance publiera ses résultats du premier semestre.SEBLe fabricant de petit électroménager publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.STMICROELECTRONICSLe spécialiste des puces électroniques publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.WORLDLINELe spécialiste des services de paiement publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.SPIR COMMUNICATIONLe groupe média publiera ses résultats du premier semestre.THALESL'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.