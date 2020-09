Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 21 septembre 2020

0

KALRAYLe spécialiste des processeurs intelligents publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.ALTENLe spécialiste de l'ingénierie et du conseil publiera ses résultats du premier.HEXAOMLe spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.ORPEALe spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.LE BELIERL'équipementier automobile publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.NEOENLe producteur d'énergie renouvelable ses résultats du premier semestre.TRIGANOLe spécialiste du camping-car publiera son chiffre d'affaires annuel.AKWELL'équipementier automobile publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.CEGEDIMLe concepteur de logiciels destinés aux professionnels de santé et de l'assurance publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.SQLIL'entreprise de services spécialisés dans le numérique publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.ROCHE BOBOISLe spécialiste du mobilier haut de gamme ses résultats du premier semestre.