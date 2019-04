Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 22 avril 2019

0

Marchés fermés sur EuronextEIFFAGELe groupe de BTP publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreFAURECIAL'équipementier automobile a publié son chiffre d'affaires du premier trimestreMERCIALYSLa foncière publiera (après Bourse) son activité à fin marsPLASTIC OMNIUML'équipementier automobile a publié son chiffre d'affaires du premier trimestreVINCILe groupe de concessions et de construction publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreALTENLe groupe de R&D externalisée publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreBIOMERIEUXLe spécialiste du diagnostics in vitro publiera son chiffre d'affaires du premier trimestreCARREFOURLe distributeur publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreCOVIVIOLe groupe foncier publiera (après Bourse) son activité à fin marsIPSENLa biotech publiera son chiffre d'affaires du premier trimestreMICHELINLe fabricant de pneumatiques publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreMERSENLe groupe de spécialités électriques et de matériaux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestrePLASTIC OMNIUML'équipementier automobile publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreREMY COINTREAULe groupe de spiritueux publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du quatrième trimestreSTMICROELECTRONICSLe fabricant de puces électroniques publiera ses résultats du premier trimestreTELEPERFORMANCELe spécialiste des call centers publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreUNIBAIL RODAMCOLe groupe immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestreALTRANLa société de conseil publiera son chiffre d'affaires du premier trimestreATOSLa société de conseil publiera son chiffre d'affaires du premier trimestreBICLe fabricant de stylos publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestreBOIRONLe spécialiste de l'homéopathie publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreBUREAU VERITASLe spécialiste de la certification publiera son chiffre d'affaires du premier trimestreCAPGEMINIL'entreprise de services du numérique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreCASINOLe distributeur publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreICADELa foncière publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreINTERPARFUMSLe fabricant de parfums publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreMARIE BRIZARDLe groupe de spiritueux publiera (après Bourse) ses résultats annuelsPSALe constructeur automobile publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreVALEOL'équipementier automobile publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreVILMORINLe groupe publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestreADPLe groupe publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreAMUNDILa société de gestion d'actifs publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestreEUROFINSLe groupe de laboratoires d'analyses publiera ses résultats du premier trimestreRENAULTLe groupe français publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreSAFRANL'équipementier aéronautique publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreSANOFILe groupe pharmaceutique publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestreSESL'opérateur de satellites publiera ses résultats du premier trimestreSCORLe réassureur publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestreSUEZLe groupe de traitement des déchets publiera (avant Bourse) ses résultats du premier trimestre