Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 22 juillet 2019

0

ICADELa foncière publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreEDENDREDLe spécialiste des tickets restaurants publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreFAURECIAL'équipementier automobile publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreCOVIVIOLe groupe foncier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreGETLINKLe concessionnaire du tunnel sous la Manche publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreHERMESLe groupe de luxe publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du deuxième trimestreINGENICOLe spécialiste des systèmes de paiement publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du deuxième trimestreMAUREL & PROMLe groupe pétrolier publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestreNEXITYLa société immobilière publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreALTENLe groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du deuxième trimestreDASSAULT SYSTEMESL'éditeur de logiciels publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreELISLe spécialiste du nettoyage et de l'hygiène publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreERAMETLe groupe minier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreINTERPARFUMSLe fabricant et distributeur de parfums publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du deuxième trimestreIPSOSLe groupe de conseil et de sondages publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreKLEPIERRELe groupe immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreLVMHLe groupe de luxe publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreNEXANSLe fabricant de câbles publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreMERCIALYSLa foncière publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestrePSALe constructeur automobile publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreSEBLe spécialiste du petit électroménager publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreVALEOL'équipementier automobile publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreVALLOURECLe spécialiste des tubes en acier sans soudure publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreWORLDLINELe spécialiste des paiements publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreADPLe groupe aéroportuaire publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreATOSLe groupe d'informatique publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreBUREAU VERITASLe spécialiste de la certification publiera ses résultats du premier semestreCARREFOURLe distributeur publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreCASINOLe distributeur publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreDANONELe groupe agroalimentaire publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreELIORLe groupe publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestreEURAZEOLa société d'investissement publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreFNAC DARTYLe groupe spécialisé dans la distribution de matériel électroménager et dans la culture publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreGTTLe spécialiste de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreIPSENLa biotech publiera ses résultats du premier semestreKERINGLe groupe de luxe publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreLAGARDERELe groupe de médias publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreMICHELINLe géant mondial des pneumatiques publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreORANGEL'opérateur télécoms publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreSAINT-GOBAINLe groupe spécialisé dans la production, la transformation et distribution de matériaux publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreSCHNEIDER ELECTRICLe groupe français publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreSTMICROELECTONICSLe fabricant de semi-conducteurs publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreTOTALLe groupe pétrolier publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreVIVENDILe groupe de médias publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreEDFLe producteur d'électricité publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreCGGLa société de recherche sismique publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreRENAULTLe groupe publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreSESL'opérateur de satellites publiera ses résultats du premier semestreSPIELe spécialiste des services multitechniques publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreSOPRA STERIALe spécialiste de la transformation digitale publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreSUEZLe groupe de services à l'environnement publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre