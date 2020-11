Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 23 novembre 2020

23/11/2020 | 10:18 0

DANONELe groupe agroalimentaire tiendra une journée Investisseurs.FREELANCE.COMLe spécialiste de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.QUADIENTLe groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Aucune publication d'entreprise n'est attendue.CAPELLILe promoteur immobilier publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.ELIORLe spécialiste de la restauration collective publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.LDCLe volailler publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.MILIBOOLa marque digitale d'ameublement publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.NEXTSTAGELa société d'investissement publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.PIERRE ET VACANCESLe spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.REMY COINTREAULe groupe de vins et spiritueux publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestre.LAURENT PERRIERLa maison de champagne publiera ses résultats du premier semestre.