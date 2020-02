Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 24 février 2020

0

IMPLANETLe spécialiste des implants vertébraux et des implants chirurgicaux du genou publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsYMAGISLe spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuelEUROPCAR MOBILITYLe loueur de véhicules publiera ses résultats annuelsINGENICOLe spécialiste des solutions de paiements publiera ses résultats annuelsNEXITYLa société immobilière publiera (après Bourse) ses résultats annuelsPCASLe groupe chimique publiera ses résultats annuelsBIOMERIEUXLe spécialiste du diagnostic in vitro publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsDANONELe groupe agroalimentaire publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsEDENREDLe spécialiste des services prépayés pour les entreprises et les salariés publiera ses résultats annuelsEIFFAGELe groupe de construction et de concessions publiera (après Bourse) ses résultats annuelsFNAC DARTYLe groupe spécialisé dans la distribution de matériel électroménager et dans la culture publiera (après Bourse) ses résultats annuelsHERMESLe groupe de luxe publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsPSALe constructeur automobile publiera ses résultats annuelsSESL'opérateur de satellites publiera ses résultats annuelsSUEZ ENVIRONNEMENTLe groupe de services à l'environnement publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsTHALESL'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsVILMORINLe producteur de semences publiera ses résultats du premier semestreARKEMALe groupe chimique publiera ses résultats annuelsBUREAU VERITASLe spécialiste de la certification publiera ses résultats annuelsCARREFOURLe groupe de grande distribution publiera ses résultats annuelsDASSAULT AVIATIONLe constructeur aéronautique publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsENGIELe groupe industriel énergétique publiera ses résultats annuelsGETLINKLe concessionnaire du tunnel sous la Manche publiera ses résultats annuelsGTTLe groupe spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié publiera (après Bourse) ses résultats annuelsKORIANLe gestionnaire de maisons de retraite médicalisées publiera (après Bourse) ses résultats annuelsLAGARDERELe groupe de contenus publiera (après Bourse) ses résultats annuelsSAFRANL'équipementier pour l'aérospatiale et la défense publiera ses résultats annuelsSCORLe groupe de réassurance publiera ses résultats annuelsSEBLe fabricant de petit électroménager publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsSOLOCALLe partenaire digital des entreprises locales publiera ses résultats annuelsVEOLIA ENVIRONNEMENTLe spécialiste des services collectifs publiera ses résultats annuelsNANOBIOTIXLe spécialiste de la nanomédecine publiera son chiffre d'affaires annuelTOUAXLe loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre