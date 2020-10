Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 26 octobre 2020

0

COFACELa société d'assurance-crédit publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.EUROPCARLe spécialiste de la location de véhicules publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.SEBLe fabricant de petit électroménager publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.CAPGEMINIL'entreprise de services du numérique publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.MAISONS DU MONDEL'enseigne d'ameublement et de décoration publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SMCPLe groupe de prêt-à-porter publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.VALEOL'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.BICLe fabriquant d'articles de papeterie de briquets et de rasoirs publiera ses résultats du troisième trimestre.CARREFOURLe groupe de grande distribution publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ERAMETLe groupe minier publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.PSALe constructeur automobile publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SUEZ ENVIRONNEMENTLe groupe de services à l'environnement publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.TARKETTLe spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.AIRBUSLe géant aéronautique publiera ses résultats du troisième trimestre.CASINOLe groupe de grande distribution publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.INGENICOLe spécialiste des solutions de paiements publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ORANGELe groupe de télécoms publiera ses résultats du troisième trimestre.REXELLe distributeur de matériels électriques publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SAINT GOBAINLe groupe spécialisé dans la production, la transformation et la distribution de matériaux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.SANOFILe groupe pharmaceutique publiera ses résultats du troisième trimestre.SODEXOLe spécialiste des services de restauration publiera ses résultats annuels.UBISOFTL'éditeur de jeux vidéo publiera ses résultats du premier semestre.WORLDLINELe spécialiste des services de paiement publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.AIR FRANCE-KLMLa compagnie aérienne franco-néerlandaise publiera (avant Bourse) ses résultats du troisième trimestre.AMUNDILa société de gestion d'actifs publiera ses résultats du troisième trimestre.SAFRANL'équipementier pour l'aérospatiale et la défense publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.TOTALLe groupe pétrolier publiera ses résultats du troisième trimestre.