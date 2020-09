Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 28 septembre 2020

0

BONDUELLELe groupe agroalimentaire publiera ses résultats annuels.QUADIENTLe spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.TIPIAKLe groupe agroalimentaire publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.XILAMLa société de production de séries d'animation et de long-métrages d'animation publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.CLARANOVALe groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce publiera ses résultats annuels.GENFITLa société biopharmaceutique publiera ses résultats du premier semestre.ARGANLa foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts premium publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.KAUFMAN ET BROADLe groupe de construction et de développement immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.Aucune publication notable n'est attendue.