Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 30 novembre 2020

© AOF 2020

BIGBEN INTERACTIVELe groupe spécialisé dans la distribution d'accessoires pour consoles et de jeux vidéo publiera ses résultats du premier semestre.LEXIBOOKLe spécialiste des produits électroniques de loisirs publiera ses résultats du premier semestre.SIGNAUX GIRODLe spécialiste des équipements de signalisation publiera son chiffre d'affaires annuel.AXALe groupe d'assurance tiendra une journée Investisseurs.WAVESTONELa cabinet de conseil publiera ses résultats du premier semestre.MANUTANLe spécialiste de la distribution multicanale d'équipements et consommables pour les entreprises et les collectivités publiera ses résultats annuels.DERICHEBOURGLe spécialiste des services à l'environnement publiera (après Bourse) ses résultats annuels.LDLCLe spécialiste de la high-tech online publiera ses résultats du premier semestre.OENEOLe fabricant de bouchons et de tonneaux publiera ses résultats du premier semestre.Aucune publication d'entreprise n'est attendue.